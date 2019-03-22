Создать похожую работу

БаннерыЗакрыт15 заявок335 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы

5 лет назад
guest_15534046347785
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработать дизайн для баннеров, подарочных открыток и прочего мерча

    Есть несколько используемых компанией макетов для баннеров, листовок, открыток, маек, сайта и блокнотов. Все они разные и нужно привести их к общему знаменателю, разработать новую общую тематику, в рамках которой компания будет себя презентовать. Есть логотип и ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищу дизайнеров баннеров

    $2500

    прочитайте таск до конца.    ВАЖНО!!!!!!!!!!   Сообщения без ссылок будут отправлены в спам.   ЗАДАЧА    Есть 500 статей о йоге на англ.   К каждой статье нужно сделать два баннера (один для Facebook и другой для Pinterest) используя и кастомизируя два шаблона.   Для каждой ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать простой дизайн купона на скидку

    Нужно сделать дизайн купона на скидку для печати на товарных накладных (черно белая печать).  Поимерный прототип в прикреплении. Задача не скопировать, а уловить суть и сделать своё.

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Техническая ретушь продукции

    архив: https://drive.google.com/open?id=1u-RUWWsgY6vGvwN7yzJxbF87xz_SHFZF  9311 убрать складки, стену сделать серой или кремовой (без ряби) 9315 убрать складки, стену сделать без ряби белой или кремовой 9315 (её же, просто вырезать на белом фоне) 9320 убрать складни и на белый фон (пульт и ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать дизайн баннеров для сайта

    Нужно нарисовать 7 баннеров для сайта: подобрать картинку с моделью на темном фоне, сделать светокоррекцию, нанести надпись. Формат баннера - 1380х390.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Креатив баннера для внутреннего маркетинга + верстка html5+css3

    Необходимо проработать дизайн анимированного баннера html5+css3+(css3 анимация) для внутреннего маркетинга на нашем сайте – 4brain.ru с адаптивной версткой (комп, планшет, мобилка).     Текст и идею баннера можно взять для одной из программ на ваш выбор:  - сторителлинг  - мнемотехники  - ...

    HTMLCSS
    Баннерынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад