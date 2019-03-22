Создать похожую работу

Есть несколько используемых компанией макетов для баннеров, листовок, открыток, маек, сайта и блокнотов. Все они разные и нужно привести их к общему знаменателю, разработать новую общую тематику, в рамках которой компания будет себя презентовать. Есть логотип и ...
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