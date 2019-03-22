Создать похожую работу

прочитайте таск до конца. ВАЖНО!!!!!!!!!! Сообщения без ссылок будут отправлены в спам. ЗАДАЧА Есть 500 статей о йоге на англ. К каждой статье нужно сделать два баннера (один для Facebook и другой для Pinterest) используя и кастомизируя два шаблона. Для каждой ...