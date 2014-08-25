Нарисовать 2 значка соц сети четко соответствующих дизайну сайта. Все подробности, размеры и стили обговорим в личке.
Статичесский баннер
Нужен баннер один
468 который
в течении месяца еще 3 закажу.
статика.
фон белый
элементы.
слева эта голова
http://i17.beon.ru/58/55/2015558/18/86415518/x_1bb57a85.jpeg
текст пишется вот как тут.
https://monosnap.com/image/ZrvUvc0UCTj0iipepAwHMTYXLOBPlv/
текст баннера.
еще выбираю. что то такое.
5$ бесплатно для заказа копирайтинга
5$ бесплатно для заказ текстов на сайт
и лого надо GodsOfContent вставить с сайта GodsOfContent.biz
какая цена за один будет?
Заявки фрилансеров
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