Статичесский баннер

Нужен баннер один

468 который

в течении месяца еще 3 закажу.

статика.

фон белый

элементы.

слева эта голова

http://i17.beon.ru/58/55/2015558/18/86415518/x_1bb57a85.jpeg

текст пишется вот как тут.

https://monosnap.com/image/ZrvUvc0UCTj0iipepAwHMTYXLOBPlv/

текст баннера.

еще выбираю. что то такое.

5$ бесплатно для заказа копирайтинга

5$ бесплатно для заказ текстов на сайт

и лого надо GodsOfContent вставить с сайта GodsOfContent.biz

какая цена за один будет?