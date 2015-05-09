Требуется два баннера

Нужно два баннера:

1) 300 х 1050, картинка есть нужно сделать два движущихся элемента

2) 728 x 90, картинка есть, нужно сделать тоже два движущихся элемента

поскольку работа небольшая и недолгая, желательно выполнить ее за 1-2 дня