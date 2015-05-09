Требуется два баннера

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Завершен21 заявка249 просмотров

Нужно два баннера:

1) 300 х 1050, картинка есть нужно сделать два движущихся элемента

2) 728 x 90, картинка есть, нужно сделать тоже два движущихся элемента

поскольку работа небольшая и недолгая, желательно выполнить ее за 1-2 дня

10 лет назад
atlantica
Светлана 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MeriinKirill
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов
10 лет назад
$5
1 день
баннер получился отличный! спасибо за проделанную работу, глаз приятно радуется и жду хорошей конверсии от кнопочки баннера. Быстро, качественно и по адекватной цене) спасибо, очень довольна.
Светлана отличный заказчик. Ясно поставленная задача. Всегда на связи и не задерживает оплату. Отличная коммуникация и вообще приятный человек. Мои рекомендации данному заказчику.

Заявки фрилансеров

MeriinKirill
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов
10 лет назад

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