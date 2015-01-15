Автоматизация работы в таблице Excel

Что мы имеем сейчас:

N-ое количество продукции различающуюся по номерам моделей, размерам и некоторым другим характеристикам. При составлении заявки, вначале приходится составлять таблицу, в которой прописываются все модели и их дополнительные части, в зависимости от определенных характеристик данной модели, в ручную. После составления таблицы, на ее основании составляется заявка.

Что нужно получить:

1) Автоматизировать составление таблицы.

2) Автоматическое составление заявки на основании данных в таблице.

В этом заключается смысл работы. Подробное тех. задание с пошаговым объяснением имеется.