Автоматизация работы в таблице Excel

Требуется составить и отправить post запрос, для получения базы данных с фотографиями и описанием. Есть ссылка на переход, есть пример запроса. Есть все ключи и пароли))
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что мы имеем сейчас:
N-ое количество продукции различающуюся по номерам моделей, размерам и некоторым другим характеристикам. При составлении заявки, вначале приходится составлять таблицу, в которой прописываются все модели и их дополнительные части, в зависимости от определенных характеристик данной модели, в ручную. После составления таблицы, на ее основании составляется заявка.
Что нужно получить:
1) Автоматизировать составление таблицы.
2) Автоматическое составление заявки на основании данных в таблице.
В этом заключается смысл работы. Подробное тех. задание с пошаговым объяснением имеется.
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