База даних юриста

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Закрыт9 заявок232 просмотра

Цікавить робота по створенню бази даних клі'нтів, ведення їхніх справ розмежування справ по категоріям,  формування звітності виконаної роботи, із врахуванням затрат.

7 лет назад
law_ua
56 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров