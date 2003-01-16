Доработка программы

Здравствуйте! Необходимо написать программу (либо доработать эту программу) что бы можно было:

1.Создавать не одну базу данных запчастей для одного бренда как это сейчас, а отдельные базы для различных брендов. Возможен вариант что подключается одна база бренда , мы ее редактируем, сохраняем. И переходим к работе с другой базой запчастей, и т.д. Сейчас база создается в формате SQLite. Возможно нужно перейти на базу Mysql.

2.Возможность заливки деталировки инструмента и перечня запчастей не по 1 шт (сейчас только так), а списком.

3.Копирование созданной базы и папки с картинками схем инструментов на Mysql сервер.

4.Подключение к Mysql серверу и вывод схемы инструмента и перечня запчастей на сайт.

Может у Вас есть другое решение данной задачи.