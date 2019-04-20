Написать парсер Whatsup Telegram

Парсер с авторизацией/ телеграма ватсапа и постоянной ссылки/ выдача в таблице/ Получается там надо еще таблицу соответсвий сделать (какой товар куда заполнять) позиций около 200/ поставщиков 12-15/ с возможностью добавления товаров и поставщиков

вкратце приходит с одного номера,это поставщик номер 1,приходит с другого номера-это поставщик номер 2