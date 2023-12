Поправить запросы SQL в OPENCART

Здравствуйте.

Появилась проблема с добавлением опций в товар. В какой момент произошло - непонятно.

Суть: Мы добавляем опцию - пишет ошибку:

Notice: Error: Column 'optsku' specified twice

Error No: 1110

INSERT INTO product_option_value SET product_option_value_id = '0', product_option_id = '56', product_id = '1116', option_id = '1', option_value_id = '33', quantity = '100', subtract = '1', price = '0', price_prefix = '+', points = '0', points_prefix = '+', weight = '0', optsku= '222', optsku = '222', dlina = '0', shirina = '0', glubina = '0', vysota = '0', objem = '0', weight_prefix = '=' in /home/p/petelh/mint.by/public_html/system/library/db/mysqli.php on line 46Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/p/petelh/mint.by/public_html/admin/index.php:85) in /home/p/petelh/mint.by/public_html/system/library/response.php on line 17

Получается 2 раза забивается арикул optsky.

Надо поправить.