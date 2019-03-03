Excel таблицы - работа с данными

Суть задачи: у меня есть два excel файла

в одном есть столбцы: Артикул и цена

в другом: только артикул

Требуется сделать так, чтобы во второй файл подставилась цена из первого файла в соответствии с нужным артикулом.

И далее при выгрузке первого файла, нам используя вашу работу, мы бы без труда смогли проделывать эту манипуляцию