Excel таблицы - работа с данными

Базы данныхЗавершен10 заявок253 просмотра
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Суть задачи: у меня есть два excel файла

в одном есть столбцы: Артикул и цена

в другом: только артикул

Требуется сделать так, чтобы во второй файл подставилась цена из первого файла в соответствии с нужным артикулом.

И далее при выгрузке первого файла, нам используя вашу работу, мы бы без труда смогли проделывать эту манипуляцию

5 лет назад
teremo4ek
29 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
WebScrapingRu
Власов 
36 летНидерланды
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$7
1 день
Спасибо большое за работу) Максим сделал всё оперативно и предоставил отличное решение для работы с таблицей данных.
Приятно было сотрудничать!
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