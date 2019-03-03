Проектирование базы данных mySQL + программа

Необходимо создать базу данных и web-интерфейс для ввода информации в нее. 29 полей - часть из них текстовые, часть цифровые, часть полей вводятся / выбираются из списка значений / справочников + часть полей обязательна, часть нет ...
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Необходимо спроектировать базу данных mySQL, к которой будет подключаться локальная программа (программы) (exe) работать с базой данных через интернет.
Программа должна формировать word документы на основании Шаблонов, Работать с таблицами, выполнять поиск по ним и прочее, подробнее в ТЗ
Техническое задание
https://docs.google.com/document/d/1TIs4QTU3wHCKuXRtH65zL0gdltJo-ROMt2hxul6lmJM/edit
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