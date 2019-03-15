Программист MS SQL на полставки

Необходимо создать базу данных и web-интерфейс для ввода информации в нее. 29 полей - часть из них текстовые, часть цифровые, часть полей вводятся / выбираются из списка значений / справочников + часть полей обязательна, часть нет ...
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Нужен хороший программист MS SQL >=2008, удаленная работа, частичная занятость. При желании можно MS SQL+С# на полный день.
В связи с доступом к конфиденциальным данным, и требованиями российского законодательства, обязательно гражданство и проживание в РФ. Подчеркиваю: только РФ.
Загрузка MS SQL - примерно на треть - половину дня. Мы рассматриваем кандидатов на полставки, чисто MS SQL. Готовы взять сотрудника на полный рабочий день, в этом случае примерно полдня - MS SQL, полдня - c# (миграция нашего основного проекта на веб интерфейс). При желании (если любите разнообразие) - возможны задачи google script, php+mysql, для собственных нужд компании.
Требуется хорошее владение, и опыт работы с MS SQL.
В связи с тем, что компания небольшая, задачи достаточно разнообразные, и (имхо) интересные. Коллектив - доброжелательный, люди хорошие. Начальник - бывший (и отчасти действующий) программист.
В настоящий момент, ставка хорошего, давно работающего у нас программиста - 70 тыс. Для новых сотрудников (т.е. для Вас) оплата, скорее всего, будет меньше, насколько меньше - определяется в результате общения. В течение испытательного срока зарплата 80% от согласованной. Испытательный срок 1–3 месяца. При желании, в течение испытательного срока оплата понедельная.
Работа состоит из кодинга (хранимки, триггера и т.п.), создания отчетов, работы с данными (импорт данных в MS SQL, перенос/слияние данных между базами), поиска ошибок, оптимизации, и т.п.
Время работы может быть гибким.
Для собеседования желательна камера.
До собеседования Вам может быть предложена тестовая задача.
Зарплата ежегодно индексируется на официальную инфляцию.
Отпуск по КЗОТу.
Контроль версий - svn, учет задач - в самописной системе, рабочее общение - в телеграмме или скайпе голосом либо текстом.
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