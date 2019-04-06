Доделать работу с базами данных в excel (excel vba)

Необходимо создать базу данных и web-интерфейс для ввода информации в нее. 29 полей - часть из них текстовые, часть цифровые, часть полей вводятся / выбираются из списка значений / справочников + часть полей обязательна, часть нет ...
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Файл прикрепляю. Нужно доделать: Учет того что поставили, заключение договоров (шаблон адрес юридич. На какой то срок, потом сохранение в архив, гиперссылка на
текстовый документ) затем чтобы приходило на почту ребятам, которые хотят сотрудничать с магазином договор для электронной подписи и когда он подходит к концу напоминание, чтобы считало остатки. (почти все это уже есть, но оно больше функциями работает, хотелось бы побольше vba и чтобы все было более четко, а то там есть проблемы)
В файл report приходит отчет . И да, нужно все без мудреностей, потому что потом это еще описать нужно будет.. чем вы тоже можете заняться если хотите за другие деньги
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