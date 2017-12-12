othercoytorg

При нажатии на кнопку добавляется новая строка по ссылке ниже [url=https://bootsnipp.com/snippets/featured/dynamic-sortable-tables]https://bootsnipp.com/snippets/featured/dynamic-sortable-tables[/url] Необходимо добавить такую же функцию в файлы /firma.php /firma_work.php /firma_people.php /crmedu.php (он во вложении) в ответ прислать только те файлы в которые вносились изменения. Подробное ТЗ в Worde, файлы в которые надо ...