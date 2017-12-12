othercoytorg

Илья othercoytorg

 
34 годаРоссия/Анапа
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Delphi программирование

    На основании данных в шаблоне xls заполнить другой xls и сохранить новый xls добавив в него данные ТЗ в папке ТЯЖ файлы с которыми необходимо будет работать в папке file

    Delphi
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Проектирование базы данных mySQL + программа

    Необходимо спроектировать базу данных mySQL, к которой будет подключаться локальная программа (программы) (exe) работать с базой данных через интернет.  Программа должна формировать word документы на основании Шаблонов, Работать с таблицами, выполнять поиск по ним и прочее, ...

    MySQL
    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Компонент Joomla (CRM)

    Необходимо разработать компонент на Joomla в виде CRM системы (формирование docx документов, проектирование базы данных,)   Правка и доработка Шаблона Joomla   имеются небольшие наработки (по функционалу (аналогичный компонент на  Joomla) Цена обсуждается отдельно   https://docs.google.com/document/d/1TIs4QTU3wHCKuXRtH65zL0gdltJo-ROMt2hxul6lmJM/edit

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • OpenVPN

    $6

    Необходимо настроить OpenVPN имеется настроенный сервер, необходимо выяснить в чем причина его "поломки" дополнено: "устранить причину и объяснить как ее устранять, в случае повторного появления"

    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программа учета, отслеживания и формирования документов

    Необходима программа Формирования групп обучения, отслеживание прохождения инструктажей сотрудниками, хранение информации о рабочих местах. Формирование документации по обучению в Word 2003. Во сколько оцените выполнение данной работы? Базу данных необходимо сделать на MySQL (что бы можно ...

    MySQL
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Joomla вывод материалов определенной категории с сортировкой по годам

    Компонент вывода материалов, определенной категории с сортировкой по году публикации. (на сайте будет несколько разделов, которые  будут выводить категорию материалов на разных страницах)     В настройках – возможность задать категорию для вывода материалов. – возможность добавлять материалы через сайт ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • SOFT (создание и редактирование php файлов)

    П. 1. Необходимо сделать базу данных документов c возможностью редактировать (НПА) (.php) w.2. При нажатии на название документа открывается материал на сайте, который указан в поле http://prntscr.com/lc4tbo ссылка имеет полный путь и не обрезается при генерировании файла  ********_*****_i.php Более ...

    PHP
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Компонент Joomla - НПА

    [url=http://crmot.coyt.org/sudoadmin/documnpa.php]http://crmot.coyt.org/sudoadmin/documnpa.php[/url] [b]П. 1.[/b] Необходимо сделать базу данных документов (НПА) с возможностью вывода в любом месте сайта.  [b]П. 1.2. [/b]Возможно ли сделать вывод названия документа с  ссылками на стороннем ресурсе (на обычной странице php) ? - [b]Прошу ответить ...

    PHPJoomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Шаблон Joomla

    Необходимо создать шаблон Joomla как на этом сайте http://o.mycdo.org Боковое меню, которое на сайте (имеет верный размер и расположение, но не правильно изменяется при уменьшении экрана) Должно так https://youtu.be/4bb7ZEKpKHo Страница редактирования материала http://o.mycdo.org/com_news/mater_edit.php Страница расположения самого материала http://o.mycdo.org/com_news/course_edit.php Верхнее меню должно быть таким https://bootsnipp.com/snippets/featured/horizontal-login-form-in-navbar-with-prepend Возможность задать ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Настроить программу для Debian

    Установлена коммерческая программа для Debian. (программа имеет свой собственный сервер, на котором работает) После установки она должна быть доступна по адресу localhost:9001, 127.0.0.1:9001, но почему то не доступна. Так же должна быть доступна по локальной сети по адресу ...

    LinuxUbuntuDebian
    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • OpenVPN Debian (VBox)

    Системы Debian на виртуальных машинах (VirtualBox): Машина OpenVPN (Сервер, Удостоверяющий центр, Клиент) Машина 01 (Клиент) Машина 02 (Клиент) 1. Установить и настроить виртуальную сеть OpenVPN 2. На машины OpenVPN, 01, 02 (необходимо установить RPD (способный подключаться и к WindowsXP) Машина 01 ...

    DebianBash
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • OpenVPN (DEBIAN server) (Windows XP - клиенты)

    Необходимо поднять и настроить OpenVPN  Роутер Zyhel Keenetic Ultra   - &gt;  Keenetic Ultra II - &gt; Debian (Server + Удостоверяющий центр) в локальной сети есть компьютер WindowsXP5.1 к которому необходимо подключиться по RPD Необходимо настроить (установить) OpenVPN на Debian и на ...

    Debian
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести изменения в верстку (добавление JS функционала)

    При нажатии на кнопку добавляется новая строка по ссылке ниже [url=https://bootsnipp.com/snippets/featured/dynamic-sortable-tables]https://bootsnipp.com/snippets/featured/dynamic-sortable-tables[/url] Необходимо добавить такую же функцию в файлы /firma.php /firma_work.php /firma_people.php  /crmedu.php (он во вложении) в ответ прислать только те файлы в которые вносились изменения. Подробное ТЗ в Worde, файлы в которые надо ...

    Javascript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Moodle

    Возможность в Модуле (Блоке) задать короткое имя отслеживаемому тесту. Отметить тесты для распечатки. Возможность в html файле задать параметры для вывода переменных и оформления протокола тестирования (рабочая заготовка для вывода протокола тестирования имеется) Тесты отслеживаются те, у ...

    HTMLMoodle
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • HTML правки

    Нужна html правка кода http://crm.coyt.org/firma01.php 1. Выровнять, подравнять, уменьшить межстрочный интервал, растянуть рамки, которые съехали и пр. Необходимо вносить мелкие правки в html/css  код

    PHPHTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Выгрузка данных из 1С

    Универсальная внешняя выгрузка для любой официальной версии 1С для ведения бухгалтерии и кадров (Кадры, Бухгалтерия, ЖКХ и прочее) (начиная с 8.0) данных сотрудников в виде таблицы.  Пример выгруженных данных во вложении Книга2.xls

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поиск яндекса HTML код

    $5

    Как сделать так, что бы в поиске отображалась цена? (как на скриншоте ниже?) Бюджет - 300 рублей. Оплата на ЯД или Сбербанк. Нужен рабочий пример. Присылайте свои предложения таким образом, что бы я мог выбрать Вас исполнителем.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка HTML JS CSS

    Имеется слайд (html - страница) Внизу имеется три кнопки. Необходимо реализовать появляющееся окно при нажатии на эти ссылки. http://prntscr.com/hvmr9l Первая кнопка (?) и вторая (=) по функции аналогичны. Прокрутка и html страничка (во втором случае с гиперссылками) http://prntscr.com/hvmrgt http://prntscr.com/hvmrnm Реализации ...

    PHPJavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать иконки

    $12

    Необходимо нарисовать кнопки для модуля для слабовидящих. Надо нарисовать пять кнопок 1. Увеличение шрифта 2. Вернуть нормальный шрифт 3. Увеличить шрифт 4. Вернуть все в нормальный вид 5. Черно - желтое оформление. для сайта http://coyt.org/ сам модуль (взят за основу) [url=https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_accessibility]https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_accessibility [/url]Срок выполнения 36 ...

    Иконки и Пиксель-арт15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Установить MS Office 2003 на Debian 9

    Необходимо установить MS Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint, Publisher с возможностью открытия файлов 2007) на Debian 9 -- Установить и предоставить инструкцию по установке (скрипт + порядок действий) -- Доступ к компьютеру возможен только через TeamViewer -- Образ ...

    DebianPowerPoint
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
dmitrij_r
Дмитрий 
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
OpenVPN Debian (VBox)
Отличный заказчик! Все супер!
поставленная задача выполнена. Исполнитель предложил свое решение, более рациональное.
Ответный отзыв
Zemelea
Вадим 
35 летМолдова
6 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Шаблон Joomla
Четкое и понятное ТЗ, оплата сразу по завершении работ! Рекомендую Илью как ответственного и добросовестного заказчика!
Вадим ответственно подходит к выполнению работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Внести изменения в верстку (добавление JS функционала)
Интересное задание. Необычное. Такое мне раньше не заказывали. Я пересмотрел цену за задание, т.к. оно оказалось больше по объёму и часам работы. Илья благосклонно к этому отнесся и заплатил больше. Спасибо!
Юрий, отозвался на мое задание. Выполнил его без проблем. Спасибо.
Ответный отзыв
Dvill
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
HTML правки
Конкретное ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую.
работа выполнена быстро и согласно ТЗ
Ответный отзыв
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Установить MS Office 2003 на Debian 9
Понятная задача, приятно и просто общаться, оплата сразу, без задержек.
Работа с применением изуитских заклинаний проделана, все работает.
Ответный отзыв