othercoytorg

На основании данных в шаблоне xls заполнить другой xls и сохранить новый xls добавив в него данные ТЗ в папке ТЯЖ файлы с которыми необходимо будет работать в папке file
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо спроектировать базу данных mySQL, к которой будет подключаться локальная программа (программы) (exe) работать с базой данных через интернет. Программа должна формировать word документы на основании Шаблонов, Работать с таблицами, выполнять поиск по ним и прочее, ...Базы данных7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать компонент на Joomla в виде CRM системы (формирование docx документов, проектирование базы данных,) Правка и доработка Шаблона Joomla имеются небольшие наработки (по функционалу (аналогичный компонент на Joomla) Цена обсуждается отдельно https://docs.google.com/document/d/1TIs4QTU3wHCKuXRtH65zL0gdltJo-ROMt2hxul6lmJM/editВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $6
Необходимо настроить OpenVPN имеется настроенный сервер, необходимо выяснить в чем причина его "поломки" дополнено: "устранить причину и объяснить как ее устранять, в случае повторного появления"Системное администрирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходима программа Формирования групп обучения, отслеживание прохождения инструктажей сотрудниками, хранение информации о рабочих местах. Формирование документации по обучению в Word 2003. Во сколько оцените выполнение данной работы? Базу данных необходимо сделать на MySQL (что бы можно ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Компонент вывода материалов, определенной категории с сортировкой по году публикации. (на сайте будет несколько разделов, которые будут выводить категорию материалов на разных страницах) В настройках – возможность задать категорию для вывода материалов. – возможность добавлять материалы через сайт ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
П. 1. Необходимо сделать базу данных документов c возможностью редактировать (НПА) (.php) w.2. При нажатии на название документа открывается материал на сайте, который указан в поле http://prntscr.com/lc4tbo ссылка имеет полный путь и не обрезается при генерировании файла ********_*****_i.php Более ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
[url=http://crmot.coyt.org/sudoadmin/documnpa.php]http://crmot.coyt.org/sudoadmin/documnpa.php[/url] [b]П. 1.[/b] Необходимо сделать базу данных документов (НПА) с возможностью вывода в любом месте сайта. [b]П. 1.2. [/b]Возможно ли сделать вывод названия документа с ссылками на стороннем ресурсе (на обычной странице php) ? - [b]Прошу ответить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать шаблон Joomla как на этом сайте http://o.mycdo.org Боковое меню, которое на сайте (имеет верный размер и расположение, но не правильно изменяется при уменьшении экрана) Должно так https://youtu.be/4bb7ZEKpKHo Страница редактирования материала http://o.mycdo.org/com_news/mater_edit.php Страница расположения самого материала http://o.mycdo.org/com_news/course_edit.php Верхнее меню должно быть таким https://bootsnipp.com/snippets/featured/horizontal-login-form-in-navbar-with-prepend Возможность задать ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Установлена коммерческая программа для Debian. (программа имеет свой собственный сервер, на котором работает) После установки она должна быть доступна по адресу localhost:9001, 127.0.0.1:9001, но почему то не доступна. Так же должна быть доступна по локальной сети по адресу ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Системы Debian на виртуальных машинах (VirtualBox): Машина OpenVPN (Сервер, Удостоверяющий центр, Клиент) Машина 01 (Клиент) Машина 02 (Клиент) 1. Установить и настроить виртуальную сеть OpenVPN 2. На машины OpenVPN, 01, 02 (необходимо установить RPD (способный подключаться и к WindowsXP) Машина 01 ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо поднять и настроить OpenVPN Роутер Zyhel Keenetic Ultra - > Keenetic Ultra II - > Debian (Server + Удостоверяющий центр) в локальной сети есть компьютер WindowsXP5.1 к которому необходимо подключиться по RPD Необходимо настроить (установить) OpenVPN на Debian и на ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
При нажатии на кнопку добавляется новая строка по ссылке ниже [url=https://bootsnipp.com/snippets/featured/dynamic-sortable-tables]https://bootsnipp.com/snippets/featured/dynamic-sortable-tables[/url] Необходимо добавить такую же функцию в файлы /firma.php /firma_work.php /firma_people.php /crmedu.php (он во вложении) в ответ прислать только те файлы в которые вносились изменения. Подробное ТЗ в Worde, файлы в которые надо ...Завершен5 лет назад
Возможность в Модуле (Блоке) задать короткое имя отслеживаемому тесту. Отметить тесты для распечатки. Возможность в html файле задать параметры для вывода переменных и оформления протокола тестирования (рабочая заготовка для вывода протокола тестирования имеется) Тесты отслеживаются те, у ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна html правка кода http://crm.coyt.org/firma01.php 1. Выровнять, подравнять, уменьшить межстрочный интервал, растянуть рамки, которые съехали и пр. Необходимо вносить мелкие правки в html/css кодЗавершен6 лет назад
Универсальная внешняя выгрузка для любой официальной версии 1С для ведения бухгалтерии и кадров (Кадры, Бухгалтерия, ЖКХ и прочее) (начиная с 8.0) данных сотрудников в виде таблицы. Пример выгруженных данных во вложении Книга2.xls1С-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
Как сделать так, что бы в поиске отображалась цена? (как на скриншоте ниже?) Бюджет - 300 рублей. Оплата на ЯД или Сбербанк. Нужен рабочий пример. Присылайте свои предложения таким образом, что бы я мог выбрать Вас исполнителем.Завершен6 лет назад
Имеется слайд (html - страница) Внизу имеется три кнопки. Необходимо реализовать появляющееся окно при нажатии на эти ссылки. http://prntscr.com/hvmr9l Первая кнопка (?) и вторая (=) по функции аналогичны. Прокрутка и html страничка (во втором случае с гиперссылками) http://prntscr.com/hvmrgt http://prntscr.com/hvmrnm Реализации ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $12
Необходимо нарисовать кнопки для модуля для слабовидящих. Надо нарисовать пять кнопок 1. Увеличение шрифта 2. Вернуть нормальный шрифт 3. Увеличить шрифт 4. Вернуть все в нормальный вид 5. Черно - желтое оформление. для сайта http://coyt.org/ сам модуль (взят за основу) [url=https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_accessibility]https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_accessibility [/url]Срок выполнения 36 ...Иконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо установить MS Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint, Publisher с возможностью открытия файлов 2007) на Debian 9 -- Установить и предоставить инструкцию по установке (скрипт + порядок действий) -- Доступ к компьютеру возможен только через TeamViewer -- Образ ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад