Необходимо написать две хранимые процедуры для в My Sql.
Настроить таблицы в Google docs
Настроить таблицы в Google docs
Настроить таблицы в Google docs Гугл докс
Тз в приложении
Заявки фрилансеров
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