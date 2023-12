Оптимизировать сайт с БД

После переноса на VDS перестал работать сайт с БД MySQL на PHP.

Программист потерялся, техподдержка говорит, что нужна оптимизация работы сайта - при запросах к БД резко растет нагрузка MySQL на CPU

В БД сайта собираются запросы с Тепло-газосчетчиков, через веб-интерфейс должны формироваться итоги по счетчикам за месяц. Они не формируются, выдается ошибка:

Gateway Timeout

The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.

После устранения неполадок предложим исполнителю реализовать еще несколько функций на этом сайте.