Оптимизировать сайт с БД

В действующую книгу эксель нужно добавить такие действия. В одной колонке забиваем номер РПО, в соседней выводим его статус. Когда письмо получено адресатом, в соседней колонке считается планируемая дата оплаты (к дате получения прибавляются определенное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
После переноса на VDS перестал работать сайт с БД MySQL на PHP.
Программист потерялся, техподдержка говорит, что нужна оптимизация работы сайта - при запросах к БД резко растет нагрузка MySQL на CPU
В БД сайта собираются запросы с Тепло-газосчетчиков, через веб-интерфейс должны формироваться итоги по счетчикам за месяц. Они не формируются, выдается ошибка:
Gateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
После устранения неполадок предложим исполнителю реализовать еще несколько функций на этом сайте.
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