Необходима система обработки информации, которая вводится вручную в таблицы с проверкой соответствия введённой информации заданному типу данных и дальнейшим вычислением требующейся информации и выводом одной сводной таблицы. В данный момент система реализована в екселе, необходимо ...
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Уважаемые, фрилансеры!
Необходимо собрать базу email адресов на сайте https://auto.ru/autoservice/tire_fitting/
по тематике шиномонтаж.
В каждом автосервисе с услугой "шиномонтаж" есть email адрес
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