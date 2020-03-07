Собрать базу email

Добрый день Увидел что Вы уже сталкивались с работой в данyой crm, вот и высылаю Вам ТЗ. Я из Украины, так что устно смогу проговорить то что не понятно https://docs.google.com/document/d/1kNBHo2qlQ8Nj7wbhdEvKsmOyYty6npCoACUGRGGMXzE/edit?usp=sharing