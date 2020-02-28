Инфографика из xls в web

$230
Базы данныхЗакрыт4 заявки382 просмотра
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Требуется механизм, который по запросу будет обрабатывать около 80 файлов одинаково форматных таблиц Excel и на основании полученных данных отображать инфографику на web странице.

Файлы представляют из себя таблицы с отметками о прохождении через пропускную систему.

Страничка отображения статистики должна содержать

1) форму для выбора сотрудника (список около 80 ФИО)

2) форму для выбора периода. При выборе дат периода по умолчанию должна стоять текущая дата.

3) выбор одного из двух вариантов отображения данных. Варианты отображения:

а) Сводная. Отображается таблица, список сотрудников с количеством часов отработанных за период.

б) Персональная. Отображается инфорграфика с 2мя графиками наложенными на сетку координат, где по оси X даты, а по оси Y часы.

1Й график соответствует времени 1го входа за текущую дату, 2й график соответствует времени последнего выхода за дату.

Ниже графика должно быть подсчитано количество часов нахождения в офисе за каждую дату, и сумма часов за месяц.

Подсчет часов должен учитывать время, когда сотрудник выходит из офиса в дневное время.

4 года назад
MaksXXI
44 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ilya-programming
Илья 
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
$230
5 дней
Во время обсуждения заказа Илья предложил лучшие сроки и варианты выполнения, показал себя грамотным специалистом, который умеет в сжатые сроки выполнить сложную задачу. Насторожила только предоплата 50%, при первом обращении обычно меньше, но для толкового спеца разве жалко? Отправил предоплату, сроки оговорили 4-10 дней. Первые 3 дня на вопросы как продвигается и почему не видно что он приступил к работе (это было бы заметно, там нужно обсудить некоторые моменты перед началом выполнения) получаю ответ что все ОК, скоро закончит. Следующие 3 дня я был занят, но видел что работа не начата. После этого прошу показать промежуточный вариант, получаю невнятные ответы в чат, что все ок. Предлагаю вернуть предоплату, и Илья перестает отвечать на сообщения. Мое мнение-мошенник, или недобросовестный исполнитель. Обратится к такому-потерять деньги и время.
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