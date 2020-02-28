Инфографика из xls в web

Требуется механизм, который по запросу будет обрабатывать около 80 файлов одинаково форматных таблиц Excel и на основании полученных данных отображать инфографику на web странице.

Файлы представляют из себя таблицы с отметками о прохождении через пропускную систему.

Страничка отображения статистики должна содержать

1) форму для выбора сотрудника (список около 80 ФИО)

2) форму для выбора периода. При выборе дат периода по умолчанию должна стоять текущая дата.

3) выбор одного из двух вариантов отображения данных. Варианты отображения:

а) Сводная. Отображается таблица, список сотрудников с количеством часов отработанных за период.

б) Персональная. Отображается инфорграфика с 2мя графиками наложенными на сетку координат, где по оси X даты, а по оси Y часы.

1Й график соответствует времени 1го входа за текущую дату, 2й график соответствует времени последнего выхода за дату.

Ниже графика должно быть подсчитано количество часов нахождения в офисе за каждую дату, и сумма часов за месяц.

Подсчет часов должен учитывать время, когда сотрудник выходит из офиса в дневное время.