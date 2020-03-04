Требуется собирать базу контактов в LinkedIn

На хостинге арендован VDS. Обычный интернет-магазин. Ежемесячно прибавляется по 5 Гб места. Сейчас диск расширен до 60 Гб. Надо провести инвентаризацию и настроить сервер только на необходимые потребляемые ресурсы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Необходимо выполнить поиск на ресурсе https://www.linkedin.com/контактов по следующему фильтру:
Страна
- Россия
- Украина
- Азербайджан
- Грузия
Язык профиля
- Русский
- Английский
- Консультирование
- Маркетинговый консалтинг
- Маркетинг
- Бизнес-консалтинг
- Консалтинг в области управления
Сегмент рынка - розничный ритейл
Давность записи, не старше 2010
От вас ожидаю примеры работы и предварительную стоимость сбора БД
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