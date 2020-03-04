Требуется собирать базу контактов в LinkedIn

Базы данныхЗакрыт3 заявки540 просмотров
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Здравствуйте,

Необходимо выполнить поиск на ресурсе https://www.linkedin.com/контактов по следующему фильтру:

Страна

  • Россия
  • Украина
  • Азербайджан
  • Грузия
Отрасли - ВСЕ

 

Язык профиля

  • Русский
  • Английский
Услуги

  • Консультирование
  • Маркетинговый консалтинг
  • Маркетинг
  • Бизнес-консалтинг
  • Консалтинг в области управления
Должность (справочник должностей, прикрепил)

Сегмент рынка - розничный ритейл

Давность записи, не старше 2010 

От вас ожидаю примеры работы и предварительную стоимость сбора БД

4 года назад
cardlab
Илья 
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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