Требуется собирать базу контактов в LinkedIn

Добрый день! Есть БД txt cvs (тчк зпт) в файле содержится id ФИО дата рождения и телефон. БД необходимо очистить от мусорных/нулевых значений и обогатить данными Вопросы: cvs >10М записей. Чем открыть такой файл? Notepad? Куда и как вы в СУБД планируете ...