Веб-сайт на ASP.NET MVC entity framework Entity Framework

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Нужен проект на ASP.NET MVC entity framework Entity Framework методом code first, в качестве движка использовать "Razor"

Нужна только практическая часть (код), с пояснениями.

Разработать и реализовать классы сущностей предметной области. Дополнить полученную модель атрибутами валидации.

Включить в модель класс контекста данных. При этом в приложении  может быть реализована работа с существующей базой данных, либо работа с базой данных с использованием подхода code first.

Включить в приложение набор контроллеров и методов действия, необходимых для реализации функциональности приложения. 

 При реализации работы с базой данных предусмотреть, помимо стандартных операций работы с данными, оригинальную обработку содержащейся в базе данных информации.

Реализовать набор необходимых представлений. В качестве «движка» использовать Razor. При наличии предпосылок использовать мастер-страницы, секции, частичные представления, стандартные и оригинальные хелперы.

4 года назад
bloomsoul
25 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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