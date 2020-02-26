Веб-сайт на ASP.NET MVC entity framework Entity Framework

Нужен проект на ASP.NET MVC entity framework Entity Framework методом code first, в качестве движка использовать "Razor"

Нужна только практическая часть (код), с пояснениями.

Разработать и реализовать классы сущностей предметной области. Дополнить полученную модель атрибутами валидации.

Включить в модель класс контекста данных. При этом в приложении может быть реализована работа с существующей базой данных, либо работа с базой данных с использованием подхода code first.

Включить в приложение набор контроллеров и методов действия, необходимых для реализации функциональности приложения.

При реализации работы с базой данных предусмотреть, помимо стандартных операций работы с данными, оригинальную обработку содержащейся в базе данных информации.

Реализовать набор необходимых представлений. В качестве «движка» использовать Razor. При наличии предпосылок использовать мастер-страницы, секции, частичные представления, стандартные и оригинальные хелперы.