Очистить БД "от шлака" и обогатить данными из справочника

В проект для американского рынка нужен разработчик. Задача: создание генератора форм с запоминанием введённых данных и последующей генерацией PDF-документа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть БД txt cvs (тчк зпт) в файле содержится id ФИО дата рождения и телефон.
БД необходимо очистить от мусорных/нулевых значений и обогатить данными
Вопросы:
cvs >10М записей. Чем открыть такой файл? Notepad?
Куда и как вы в СУБД планируете установить CVS файл и справочники? MySQL или Postgre Почему?
Каким инструментарием получим выгрузки?
Как быстро будут строится сложные отчеты? Например. Выборка М от 25 до 32 проживающие в Краснодаре и телефоны МТС? Нагрузка на СУБД АПИ или Web браузер?
Какой стек используем/предполагаем использовать для отображения отчетов?
Умение визуализировать выгрузки/табличные отчеты в Web диаграммы и дашборды несомненный плюс, так как представленная выше тестовая задача по очистке БД предполагает долговременное сотрудничество и мне нужны добросовестные специалисты.
БД по запросу, ибо сначала подпишем NDA.
Срок неделя. Бюджет 5К руб. Оплата по факту. Если умеете строить отчеты, возьму в штат.
Просьба не отправлять ссылки на обширное портфолио - "я умею в WPpess и рисовать визитки в Фотошопе и почисчу Вам бд" (C)
Уважаем друг друга и в заявке пишем ответы по существу вопросов.
Спасибо.
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