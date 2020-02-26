Очистить БД "от шлака" и обогатить данными из справочника

Добрый день!

Есть БД txt cvs (тчк зпт) в файле содержится id ФИО дата рождения и телефон.

БД необходимо очистить от мусорных/нулевых значений и обогатить данными

Вопросы:

cvs >10М записей. Чем открыть такой файл? Notepad?

Куда и как вы в СУБД планируете установить CVS файл и справочники? MySQL или Postgre Почему?

Каким инструментарием получим выгрузки?

Как быстро будут строится сложные отчеты? Например. Выборка М от 25 до 32 проживающие в Краснодаре и телефоны МТС? Нагрузка на СУБД АПИ или Web браузер?

Какой стек используем/предполагаем использовать для отображения отчетов?

Умение визуализировать выгрузки/табличные отчеты в Web диаграммы и дашборды несомненный плюс, так как представленная выше тестовая задача по очистке БД предполагает долговременное сотрудничество и мне нужны добросовестные специалисты.

БД по запросу, ибо сначала подпишем NDA.

Срок неделя. Бюджет 5К руб. Оплата по факту. Если умеете строить отчеты, возьму в штат.

Просьба не отправлять ссылки на обширное портфолио - "я умею в WPpess и рисовать визитки в Фотошопе и почисчу Вам бд" (C)

Уважаем друг друга и в заявке пишем ответы по существу вопросов.

Спасибо.