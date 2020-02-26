Создание генератора форм по описанию полей

Цену я указал. Пожалуйста, не нужно подавать заявку с бОльшей ценой, я добавляю таких исполнителей в черный список. Структура таблицы такая, каждая запись начинается с пары имя/псевдоним (или несколько псевдонимов через запятую): (1166,0,0,1,'Эшли Рози','', (1167,0,0,1,'Белль Нокс','Belle Knox, Miriam ...
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В проект для американского рынка нужен разработчик.
Задача: создание генератора форм с запоминанием введённых данных и последующей генерацией PDF-документа.
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