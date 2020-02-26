Небольшая работа с таблицей БД

Цену я указал. Пожалуйста, не нужно подавать заявку с бОльшей ценой, я добавляю таких исполнителей в черный список.

Структура таблицы такая, каждая запись начинается с пары имя/псевдоним (или несколько псевдонимов через запятую):

(1166,0,0,1,'Эшли Рози','',

(1167,0,0,1,'Белль Нокс','Belle Knox, Miriam Weeks'

В случае с первой записью псевдонима нет, для второй записи псевдоним есть.

Я дам файл, который содержит данные в таком формате:

Ashley Rosi:Эшли Рози

Belle Knox:Белль Нокс

Нужно будет найти в таблице те строки, в которых нет псевдонима (т.е. как 1 строка) и заменить существующее имя на имя из файла с латинницей. Иными словами, 1 запись должна стать такой

(1166,0,0,1,'Ashley Rosi:','',

А вторая не должна меняться, потому что там есть псевдоним