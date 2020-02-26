Написать скрипт на C++

$40
Базы данныхЗакрыт2 заявки246 просмотров
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Прросьба написать скрипт, который бы выполнял следующие функции:

1. Создание новой таблицы:

﻿1.1. Брала данные из таблицы ClickHouse

﻿1.2. Обрабатывала по описанному ниже алгоритму

﻿1.3. Сохраняла результат в новую таблицу

2. Обработка новой таблицы:

﻿2.2. Чтение новой талибцы в память

﻿2.2 Подсчет сколько раз встречается нужный результат.

Алгоритм п1.2:

1. В каждой записи исходной таблице 4 поля: name, float1,float2,date

﻿2. В новой таблице поля name, ps1,vs1,as1,ps2,vs2,as2,pn1,vn1,an1,pn2,vn2,an2,r,date

﻿3. Обработка блоками по 5 записей - z1...z5

﻿4. ps1,ps2 процент изменения значений записи z2-z3

﻿5. pn1,pn2 процент изменения значений записи z1-z2

﻿6. vs1,vs2 cкорость  изменения определяется по записям z2,z3,z4

﻿7. vn1,vn2 cкорость  изменения определяется по записям z1,z2,z3

﻿8. as1,as2 ускорение(скорость изменения скорости) - записи z2,z3,z4,5

﻿9. an1,an2  аналогично п8 только по записям z1,z2,z3,я4

﻿10. r - счетчик сколько раз было состояние name, ps1,vs1,as1,ps2,vs2,as2,pn1,vn1,an1,pn2,vn2,an2

       11. date - последний раз когда обновлялся счетчик r

Обе функции 1 и 2 работа в многопотоковом режиме

Входные и выходные данные в ввиде json строки для тестирования берем из файла, а в окончательном варианте из redis.  Дополнительно нужна помощь в компиляции скрипта на сервере.

Оплата WMZ по факту.

4 года назад
lik12
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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