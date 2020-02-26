Написать скрипт на C++

Нужно сделать скрипт по варианту и комментарии по коду, чтобы было понятно какие запросы за что отвечают. Усложнять ничего не нужно, сделать на простом уровне. Готовую базу с небольшим наполнением предоставлю, если что могу дополнить. Задание ...