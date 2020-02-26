Написать скрипт на C++

Нужен проект на ASP.NET MVC entity framework Entity Framework методом code first, в качестве движка использовать "Razor" Нужна только практическая часть (код), с пояснениями. Разработать и реализовать классы сущностей предметной области. Дополнить полученную модель атрибутами валидации. Включить в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прросьба написать скрипт, который бы выполнял следующие функции:
1. Создание новой таблицы:
1.1. Брала данные из таблицы ClickHouse
1.2. Обрабатывала по описанному ниже алгоритму
1.3. Сохраняла результат в новую таблицу
2. Обработка новой таблицы:
2.2. Чтение новой талибцы в память
2.2 Подсчет сколько раз встречается нужный результат.
Алгоритм п1.2:
1. В каждой записи исходной таблице 4 поля: name, float1,float2,date
2. В новой таблице поля name, ps1,vs1,as1,ps2,vs2,as2,pn1,vn1,an1,pn2,vn2,an2,r,date
3. Обработка блоками по 5 записей - z1...z5
4. ps1,ps2 процент изменения значений записи z2-z3
5. pn1,pn2 процент изменения значений записи z1-z2
6. vs1,vs2 cкорость изменения определяется по записям z2,z3,z4
7. vn1,vn2 cкорость изменения определяется по записям z1,z2,z3
8. as1,as2 ускорение(скорость изменения скорости) - записи z2,z3,z4,5
9. an1,an2 аналогично п8 только по записям z1,z2,z3,я4
10. r - счетчик сколько раз было состояние name, ps1,vs1,as1,ps2,vs2,as2,pn1,vn1,an1,pn2,vn2,an2
11. date - последний раз когда обновлялся счетчик r
Обе функции 1 и 2 работа в многопотоковом режиме
Входные и выходные данные в ввиде json строки для тестирования берем из файла, а в окончательном варианте из redis. Дополнительно нужна помощь в компиляции скрипта на сервере.
Оплата WMZ по факту.
- Похожие заказы
- Базы данных4 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Есть БД txt cvs (тчк зпт) в файле содержится id ФИО дата рождения и телефон. БД необходимо очистить от мусорных/нулевых значений и обогатить данными Вопросы: cvs >10М записей. Чем открыть такой файл? Notepad? Куда и как вы в СУБД планируете ...Базы данных6 заявокЗакрыт4 года назад
В проект для американского рынка нужен разработчик. Задача: создание генератора форм с запоминанием введённых данных и последующей генерацией PDF-документа.Базы данных4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Цену я указал. Пожалуйста, не нужно подавать заявку с бОльшей ценой, я добавляю таких исполнителей в черный список. Структура таблицы такая, каждая запись начинается с пары имя/псевдоним (или несколько псевдонимов через запятую): (1166,0,0,1,'Эшли Рози','', (1167,0,0,1,'Белль Нокс','Belle Knox, Miriam ...Базы данных9 заявокЗакрыт4 года назад
Основа: Java, Spring. СУБД: PostgreSQL, можно и другие реляционные, но работать нужно будет с PostgreSQL. есть спецы?Базы данных6 заявокЗакрыт4 года назад
Задание для гуру exсel. В существующей таблице необходимо удалить часть данныхв некоторых ячейках одного столбца. В ячейках содержаться данные по определенному принципу, часть данных необходимо удалить. В приложенных файлах табличка и подробное описание задания. Стоимость задания 500 ...Базы данных1 исполнительЗавершен4 года назад
В существующую базу данных необходимо внести небольшие изменения. Изменить типы записей, добавить поля. Добавить формы.Базы данных9 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется спарсить информацию (30 переменных) о 400+ университетах с 10 различных сайтов (разная структура данных у доноров) под нашу структуру БД (результат в виде CSV таблицы). Также возможна опция полного парсинга всех данных об университетах на ...Базы данных18 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Заинтересован в софте для рассылки сообщений (текст, карттинка, ссылка) в Viber. Так же интересуют чеккер и все, что может касаться данной темы(реги и т.п.) Mass Advert Pro и VibeX предлагать не нужно.Базы данных2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Нужно сделать скрипт по варианту и комментарии по коду, чтобы было понятно какие запросы за что отвечают. Усложнять ничего не нужно, сделать на простом уровне. Готовую базу с небольшим наполнением предоставлю, если что могу дополнить. Задание ...Базы данных3 заявкиЗакрыт4 года назад