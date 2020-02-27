Разработать парсер букмекерских контор

4 БК: бетсити, 1х, париматч и фонбет дают линии на различные спортивные события, меня интересуют только разделы единоборств (MMA)

Мне нужно получать основную информацию, которая находится на страницах этих разделов, а именно:

1) Изменения коэффициентов на события, включая роспись, привязанные к времени (с графиками, как это осуществлено на сайте bestfightodds.com)

2) Оповещения о появлении новых событий и дополнительной росписи в линии

Изменения коэффициентов могут быть представлены в любом виде, главное, чтобы всегда был доступ к ним с телефона, а оповещения о появлении новых событий должны приходить в телеграм и содержать основную информацию о событии (название, коэффициенты).