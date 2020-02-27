Разработать парсер букмекерских контор

Прросьба написать скрипт, который бы выполнял следующие функции: 1. Создание новой таблицы: 1.1. Брала данные из таблицы ClickHouse 1.2. Обрабатывала по описанному ниже алгоритму 1.3. Сохраняла результат в новую таблицу 2. ...
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4 БК: бетсити, 1х, париматч и фонбет дают линии на различные спортивные события, меня интересуют только разделы единоборств (MMA)
Мне нужно получать основную информацию, которая находится на страницах этих разделов, а именно:
1) Изменения коэффициентов на события, включая роспись, привязанные к времени (с графиками, как это осуществлено на сайте bestfightodds.com)
2) Оповещения о появлении новых событий и дополнительной росписи в линии
Изменения коэффициентов могут быть представлены в любом виде, главное, чтобы всегда был доступ к ним с телефона, а оповещения о появлении новых событий должны приходить в телеграм и содержать основную информацию о событии (название, коэффициенты).
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