Создать сайт

telegra.ph/Platforma-razm...

Тех.задание на по ссылке. Прикрепленное фото то как должно выглядеть. Сейчас нужно сделать MVP проекта. А именно : возможность добавлять свои предложения обычным пользователям. 2) Админ панель для добавления своих объявлений и редактированию/модерации других. Изменение баннеров на сайте (возможность добавлять свои картинки). Ищу человека для долгосрочного сотрудничества , так как проект будет постепенно дорабатываться.