Добавить проверку в селект. Oracle – 10g.

Добрый вечер!

Имеется вот такой селект, который используестя как LEFT OUTER JOIN

https://pastebin.com/pvPLxunK

Данные которые я получаю с него:

https://prnt.sc/rahdvn

Мне нужно добавить проверку.

Как вы видите есть колонка attr_number и там может быть значение 1 или 2

Мне нужно сделать так, что если селект возвратит записи и там будет attr_number = 2, то он покажет лиш записи где attr_number = 2

Если селкт возвратит без записей где attr_number = 2, то он покажет лишь записи где attr_number = 1

Надеюсь понятно. Тестить и работать можно будет через TeamViewer.

Моих знаний не достаточно. Нужно срочно – сейчас.