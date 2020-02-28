Настройка/внедрение CRM системы BPM online

Базы данныхЗакрыт3 заявки227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется специалист по внедрению и настройке CRM (BPM, Terrasoft).

Все вопросы обсудим дополнительно.

4 года назад
guest_15831590843989
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется собирать базу контактов в LinkedIn

    Здравствуйте, Необходимо выполнить поиск на ресурсе [url=https://www.linkedin.com/]https://www.linkedin.com/[/url]контактов по следующему фильтру: Страна [list=1] [*]Россия [*]Украина [*]Азербайджан [*]Грузия[/list]Отрасли - ВСЕ   Язык профиля [list=1] [*]Русский [*]Английский [/list]  Услуги [list=1] [*]Консультирование [*]Маркетинговый консалтинг [*]Маркетинг [*]Бизнес-консалтинг [*]Консалтинг в области управления[/list]Должность (справочник должностей, прикрепил) Сегмент рынка ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать прошивку Raspberry Pi

    Мы ищем помощи с нашим устройством на базе Raspberry Pi. У нас есть RPi zero W и к нему подключены разные датчики:7 термисторов, 1 датчик давления, 5 датчиков тока и 7 реле. Нужно написать прошивку для работы ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт

    [url=https://telegra.ph/Platforma-razmeshcheniya-zayavok-na-vozmozhnost-obmenyat-valyutu-01-22]telegra.ph/Platforma-razm...[/url]  Тех.задание на по ссылке. Прикрепленное фото то как должно выглядеть. Сейчас нужно сделать MVP проекта. А именно : возможность добавлять свои предложения обычным пользователям. 2) Админ панель для добавления своих объявлений и редактированию/модерации других. Изменение ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизировать серверное пространство на хостинге

    На хостинге арендован VDS. Обычный интернет-магазин. Ежемесячно прибавляется по 5 Гб места. Сейчас диск расширен до 60 Гб. Надо провести инвентаризацию и настроить сервер только на необходимые потребляемые ресурсы.

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать парсер букмекерских контор

    4 БК:  бетсити, 1х, париматч и фонбет дают линии на различные спортивные события, меня интересуют только разделы единоборств (MMA) Мне нужно получать основную информацию, которая находится на страницах этих разделов, а именно: 1) Изменения коэффициентов на события, ...

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать скрипт на C++

    $40

    Прросьба написать скрипт, который бы выполнял следующие функции: 1. Создание новой таблицы: ﻿1.1. Брала данные из таблицы ClickHouse ﻿1.2. Обрабатывала по описанному ниже алгоритму ﻿1.3. Сохраняла результат в новую таблицу 2. ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Веб-сайт на ASP.NET MVC entity framework Entity Framework

    Нужен проект на ASP.NET MVC entity framework Entity Framework методом code first, в качестве движка использовать "Razor" Нужна только практическая часть (код), с пояснениями. Разработать и реализовать классы сущностей предметной области. Дополнить полученную модель атрибутами валидации. Включить в ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Очистить БД "от шлака" и обогатить данными из справочника

    Добрый день! Есть БД txt cvs (тчк зпт) в файле содержится id ФИО дата рождения  и телефон. БД необходимо очистить от мусорных/нулевых значений и обогатить данными Вопросы: cvs &gt;10М записей. Чем открыть такой файл? Notepad? Куда и как вы в СУБД  планируете ...

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    4 года назад