Настройка/внедрение CRM системы BPM online

[url=https://telegra.ph/Platforma-razmeshcheniya-zayavok-na-vozmozhnost-obmenyat-valyutu-01-22]telegra.ph/Platforma-razm...[/url] Тех.задание на по ссылке. Прикрепленное фото то как должно выглядеть. Сейчас нужно сделать MVP проекта. А именно : возможность добавлять свои предложения обычным пользователям. 2) Админ панель для добавления своих объявлений и редактированию/модерации других. Изменение ...