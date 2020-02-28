Дополнительный функционал для базы данных

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Задача следующая – есть таблицы excell с данными нужно:
Отсортировать
1.по числам, по возрастанию.
2. Спутник 8,15.16,17,18.(районы)
3. Спутник 1,5,9, ц-2 (районы)
4 Дустлик – 1, Дустлик -2.(районы)
5. Сергели – 8, Сергели – 8А .(районы)
6. Всё что программа не поняла в отдельную ячейку в таблице.
7. Дома должны идти по возрастанию ( квартиры всё ровно в каком порядке).
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