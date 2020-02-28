Здравствуйте, Необходимо выполнить поиск на ресурсе [url=https://www.linkedin.com/]https://www.linkedin.com/[/url]контактов по следующему фильтру: Страна [list=1] [*]Россия [*]Украина [*]Азербайджан [*]Грузия[/list]Отрасли - ВСЕ Язык профиля [list=1] [*]Русский [*]Английский [/list] Услуги [list=1] [*]Консультирование [*]Маркетинговый консалтинг [*]Маркетинг [*]Бизнес-консалтинг [*]Консалтинг в области управления[/list]Должность (справочник должностей, прикрепил) Сегмент рынка ...
Требуется написать программу, которая будет считать аналитику,
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас сервисный центр по ремонту техники, в котором есть разные отделы (кол-центр, отдел бытовой техники, отдел компьютерной техники, отдел огртехники и отдел часов)
У нас есть 2 базы:
1. binotel - где ведётся учет всех входящих звонков
2. remonline - где ведётся учет всех клиентов
Требуется написать прогу, которая будет считать аналитику, а именно конверсию на основании этих двух баз по каждому оператору.
Типы конверсии:
1. кол-во лидов в кол-во оформленных клиентов (на курьера или потенциальный клиент, который обещал сам прийти в сервис)
2. кол-во оформленных клиентов в кол-в пришедших клиентов в сервис
3. кол-во пришедших клиентов в кол-во оплативших клиентов
Дополнения:
1. По визуалу это должен быть дашборд который бы показывал вышеупомянутые данные и конверсию.
2. Дашборд будет выводиться на экран телевизора - в каждом отделе должны быть свои данные.
3. Так же нужен общий дашборд всех отделов.
4. Пока можно протестировать это на 1ом отделе (кол-центр) далее внедрить на все отделы.
Подзадача:
1. Требуется написать скрипт, который бы находил номера телефонов со статусом потенциальный клиент в базе ремонлайн и инициировал звонок в Get Call в бинотеле.
2. Требуется написать скрипт, который бы находил пропущенные звонки в базе бинотел и инициировал звонок на этот номер в Get Call в бинотеле.
Так же в ходе задачи могут возникать дополнительные НО и ЕСЛИ, имейте это ввиду.
Дорогой исполнитель, напиши в ответ примерную стоимость и сроки реализации.
Базы:
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