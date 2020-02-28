Требуется написать программу, которая будет считать аналитику,

У нас сервисный центр по ремонту техники, в котором есть разные отделы (кол-центр, отдел бытовой техники, отдел компьютерной техники, отдел огртехники и отдел часов)

У нас есть 2 базы:

1. binotel - где ведётся учет всех входящих звонков

2. remonline - где ведётся учет всех клиентов

Требуется написать прогу, которая будет считать аналитику, а именно конверсию на основании этих двух баз по каждому оператору.

Типы конверсии:

1. кол-во лидов в кол-во оформленных клиентов (на курьера или потенциальный клиент, который обещал сам прийти в сервис)

2. кол-во оформленных клиентов в кол-в пришедших клиентов в сервис

3. кол-во пришедших клиентов в кол-во оплативших клиентов

Дополнения:

1. По визуалу это должен быть дашборд который бы показывал вышеупомянутые данные и конверсию.

2. Дашборд будет выводиться на экран телевизора - в каждом отделе должны быть свои данные.

3. Так же нужен общий дашборд всех отделов.

4. Пока можно протестировать это на 1ом отделе (кол-центр) далее внедрить на все отделы.

Подзадача:

1. Требуется написать скрипт, который бы находил номера телефонов со статусом потенциальный клиент в базе ремонлайн и инициировал звонок в Get Call в бинотеле.

2. Требуется написать скрипт, который бы находил пропущенные звонки в базе бинотел и инициировал звонок на этот номер в Get Call в бинотеле.

Так же в ходе задачи могут возникать дополнительные НО и ЕСЛИ, имейте это ввиду.

Дорогой исполнитель, напиши в ответ примерную стоимость и сроки реализации.

Базы:

https://remonline.ru/

http://binotel.ua/