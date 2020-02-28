Если вы работали с Oracle Database 11 g и создавали отчеты при помощи инструмента db Forge Studio 2020 напишите, пожалуйста, ваш логин в скайпе или номер телефона. Есть работа.
Предложить, внедрить и настроить CRM систему для работы с маркетплэйса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]ЗадачаМы дистрибьюторская компания по оптовой торговле бытовой химии из Европы.
Мы продаем свою продукцию только в онлайне на маркетплейсах: ОЗОН, Wildberries, Beru
Нам очень срочна нужна CRM система, которая автоматизирует наши бизнес процессы и решит 2 самые главные задачи:
1. Учет остатков и отгрузок на склады площадок.
У нас 3 склада куда приходят поставки, затем их расформировывают и они отправляются на 12 складов площадок. Необходимо вести их движение и учет.
2. Аналитика продаж на площадках и самое главное формирование заказов, с учетом прогнозируемых остатков на складах.
ВАЖНО! У всех площадках есть возможность подгружать данные через АПИ. Нам необходима такая CRM, где будет возможность внедрить передачу данных в наши отчеты через апи маркетплейсов озон, вайлдбериз.
Обязательные требованияНеобходим исполнитель который предложит наилучшее решение для нас и который уже имел опыт работы с подобными проектами.
Отзываясь на наш проект просим указать, какое решение вы видите и какую CRM вы бы настроили. Обязательно с какими проектами ранее работали! И был ли опыт работы с маркетплейами и АПИ.
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