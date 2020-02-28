Предложить, внедрить и настроить CRM систему для работы с маркетплэйса

[table]ЗадачаМы дистрибьюторская компания по оптовой торговле бытовой химии из Европы.

Мы продаем свою продукцию только в онлайне на маркетплейсах: ОЗОН, Wildberries, Beru

Нам очень срочна нужна CRM система, которая автоматизирует наши бизнес процессы и решит 2 самые главные задачи:

1. Учет остатков и отгрузок на склады площадок.

У нас 3 склада куда приходят поставки, затем их расформировывают и они отправляются на 12 складов площадок. Необходимо вести их движение и учет.

2. Аналитика продаж на площадках и самое главное формирование заказов, с учетом прогнозируемых остатков на складах.

ВАЖНО! У всех площадках есть возможность подгружать данные через АПИ. Нам необходима такая CRM, где будет возможность внедрить передачу данных в наши отчеты через апи маркетплейсов озон, вайлдбериз.

Обязательные требованияНеобходим исполнитель который предложит наилучшее решение для нас и который уже имел опыт работы с подобными проектами.

Отзываясь на наш проект просим указать, какое решение вы видите и какую CRM вы бы настроили. Обязательно с какими проектами ранее работали! И был ли опыт работы с маркетплейами и АПИ.