Консультация

Добрый вечер! Имеется вот такой селект, который используестя как LEFT OUTER JOIN [url=https://pastebin.com/pvPLxunK]https://pastebin.com/pvPLxunK[/url] Данные которые я получаю с него: [url=https://prnt.sc/rahdvn]https://prnt.sc/rahdvn[/url] Мне нужно добавить проверку. Как вы видите есть колонка attr_number и там может быть значение 1 или 2 Мне нужно сделать так, ...