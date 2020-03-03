Вытянуть данные из ETKA

Необходимо вытянуть данные из каталога автомобильных запчастей ETKA

Итоговый результат (под каждую марку из 4-х) необходим в формате csv (yaml):

#артикул, #марка, #категория запчасти, #название запчасти

*предпочтение исполнителю готовому обьяснить процедуру что бы была возможность выполнить самому не прибегая к сторонней помощи

** уточнение, речь не идет об парсинге веб ресурсов, каталог ETKA это софт, и именно из него необходимо достать данные