PHP скрипт поиска по БД MySQL

Прекрасно выполненная работа! Выполнил задачу даже лучше, чем я мог себе представить. Всегда на связи, молниеносное выполнение, пунктуальность и просто приятный в общении человек. Рекомендую Дениса как надежного исполнителя, специалиста своего дела и уверен, что с подобными задачами теперь только к нему. Ещё раз благодарю!