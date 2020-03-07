Система обработки базы данных

Необходима система обработки информации, которая вводится вручную в таблицы с проверкой соответствия введённой информации заданному типу данных и дальнейшим вычислением требующейся информации и выводом одной сводной таблицы. В данный момент система реализована в екселе, необходимо либо реализовать это в виде отдельной программы, либо, как вариант, реализовать это на PHP и мускуле, с доступом на локальный сервер через браузер клиентского компьютера. Сроки сжатые. В случае реализации в виде веб-интерфейса, необходима админка с возможностью внесения изменений в расчётные формулы и текст интерфейса.