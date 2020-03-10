Оптимизировать запросы сайта на drupal к базе данных у хостера.

Нужно написать прикладное ПО (т.е. не веб-сервис), которое будет конвертировать базы данных Cronos в более удобный машиночитаемый формат. [b]Не в Excel и не в CSV![/b] Можно в SQL или что-то другое популярное, _машиночитаемое_. На каком ...