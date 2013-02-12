Портировать БД ACCESS на MySQL

Имеется старенькая база данных на Access (таблицы, формы, запросы, отчеты). Требуется ее подретушировать и перенести на MySQL, сделать многопользовательской и заставить работать через браузер. Возможно, некоторые таблицы, связи, формы нужно будет подправить/удалить.

Опишите, как это можно реализовать, сроки и от чего зависит бюджет. Варианты тупо считать кол-во табличек и форм не предлагать. Нужно стоимость полностью готового решения.

Если сработаемся, то на подходе еще одна база данных.

Я знаю, что обычной копи-пастой не сделаешь!