Сортировка цифр в Эксель

Есть прорамма по учету есть база на Firebird есть пользователи с разными правами (админ/пользователь) Нужно вывести с базы всех пользователей ---------- Версия 2,1 нужно сделать так чтобы мог в будущем добавлять/удалять пользователей назначать права исхдники к программе есть, есть сама ...