Перегнать данные из БД в Excel

База Oracle, код написан на plSQL, необходимо доработать существующий функционал 1. Ставить первым в очередь, если таксист взял клиента и везет его из одного квадрата в другой 2. Ставить в первую очередь, если имеет фирменную "шашку"
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Добрый день, на сайте с простой самописной админкой есть каталог из примерно 300 товаров. Надо экспортнуть в эксель эту базу названия, тексты и свойства товаров (набор у всех товаров одинаковай). сайт http://akb.zaryadnoe.ru
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