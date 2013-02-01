Fox Pro - смена интерфейса, визуальные компоненты

Базы данныхЗакрыт7 заявок209 просмотров
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Есть база данных написаная на Fox Pro нужно поменять пользовательский интерфейс, возможно добавлением более симпатичных визуальных компонентов. Подробности в переписке

11 лет назад
nksys
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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