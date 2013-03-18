База данных строительных компаний Москвы и области

Базы данныхЗавершен1 заявка183 просмотра
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Ищу базу данных всех строительных компаний Москвы и Московской области, адреса, телефоны, email, руководители и.т.д., рассматривается также вариант парсинга, в общем нужно решение...

11 лет назад
zacker2
Попов 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
CBOUkr
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Не обманул, но база старая...
Всё норм.
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