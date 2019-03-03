Работа с данными в Excel

Базы данныхЗакрыт18 заявок392 просмотра
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Здравствуйте ребята,

Нам требуется вручню отсортировать данные (каталог автозапчастей) в Excel. Работа не сложная но требующая внимательности. Данные на английском поэтому лучше иметь базовые навыки английского и понимание автомобильных з/ч не помешает. Ниже, в прикрепленном видео файле можно поверхосно ознакомится с заданием.

Жду Ваших предложений!

Андрей

5 лет назад
ALKLLC
42 годаСША
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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