Сделать резервную копию сайта

Нужно сделать второй пункт

1) сделать копию сайта с контентом(выполнено)

2) с того сайта с которого сделали копию контента, удалить контент, чтоб остался только сайт

Копия сайта сделана, бекап лежит на сервере в папке srv

Удалять его не нужно, задача- там же на хосте сделать резервную копию со всем контентом, и оставить без контента.

Вообщем нужно с сайта с которого сделали копию контента, удалить контент, чтоб остался только сайт.