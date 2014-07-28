Сделать резервную копию сайта

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Закрыт2 заявки181 просмотр

Нужно сделать второй пункт

1) сделать копию сайта с контентом(выполнено)

2) с того сайта с которого сделали копию контента, удалить контент, чтоб остался только сайт

Копия сайта сделана, бекап лежит на сервере в папке srv

Удалять его не нужно, задача- там же на хосте сделать резервную копию со всем контентом, и оставить без контента.

Вообщем нужно с сайта с которого сделали копию контента, удалить контент, чтоб остался только сайт.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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