Необходимо написать скрипт для Google disk, что бы при редактировании строки, менялся её цвет, есть несколько листов, есть несколько звеньев, например, менеджер, бухгалтер, продавец. Поступает заказ, менеджер его редактирует, и при редактировании должен меняться цвет при вводе например слова: заказ принят. И что бы изменения отображались в документах у бухгалтерии и продавцов.