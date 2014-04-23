CSV структура для vBulletin сайта

$50
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Есть сторонний форум на vBulletin 3.8.7. Планируется парсинг в csv файл. Софт есть.

Опираясь на структуру таблиц БД vBulletin 3.8.7. - Нужно описать структуру форума, т.е. какая инфа в какую таблицу записывается.

Что будет парситься:

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10 лет назад
ivapro
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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