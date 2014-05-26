Экспорт цен из БД" Vladislav"

Необходимо написать информационную систему обучения. Это будет база данных с таблицами (список обучающихся, документы для обучения, тесты, отчеты). Несколько ролей пользователей. Должны создаваться отчеты. После прохождения этапов обучения проходится тестирование (вопросы с вариантами ответов).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ экспорта цен из БД поставщика " Vladislav ".
Экспортируемый прайс лист из БД поставщика " Vladislav " должен содержать:
1. бренд
2. номер (чистый без лишних букв и описания через /)
3. наименование
4. цена конечная в гривне: ( согласно курса), с учетом скидок
5. кол-во по складам.
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