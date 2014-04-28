DBA/SQL программист MS SQL>=2005, полная занятость

Нужен программист,который напишет базу данных. Программа будет состоять из 9 форм. В ней должны осуществляться добавление,удаление и изменение данных. Поиск по заданным критериям и возможность сформировать отчеты. И желательно потом мне все это объяснить,как Вы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен DBA/SQL программист БД MS SQL >=2005, на полный рабочий день, удаленная работа, разработка информационных систем и баз данных.
Зарплата 30-40 тыс.р., по результатам собеседования
Полная занятость
Время работы может быть гибким
Испытательный срок 1–3 мес
* Программирование хранимок и триггеров. Программирование бизнес-логики и выборок для отчетов.
* Анализ планов выполнения sql выражений, оптимизация, поиск узких мест.
* Поиск и исправление ошибок в существующем sql коде.
* Манипуляции с данными. Например, объединение данных из 2 идентичных по структуре баз, с учетом связей, дубликатов и логических зависимостей.
Требования: Опыт работы от 2 лет, быстрота ума.
Для собеседования обязателен скайп.
Поскольку требуется подписание NDA, то нужна Российская прописка.
Опыт работы с Delphi является плюсом, но не обязателен.
Просьба присылать резюме на емэйл, указанный в контактах профиля.
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