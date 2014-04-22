АИС охраны предприятия

Нужен программист,который напишет базу данных. Программа будет состоять из 9 форм. В ней должны осуществляться добавление,удаление и изменение данных. Поиск по заданным критериям и возможность сформировать отчеты. И желательно потом мне все это объяснить,как Вы ...
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СУБД+программа
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