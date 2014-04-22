АИС охраны предприятия

Базы данныхЗакрыт3 заявки178 просмотров
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СУБД+программа

ТЗ во вложении

10 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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