Access/vba/visual basic/excel/макрос

Базы данныхЗавершен3 заявки227 просмотров
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Нужен макрос, формирующий запрос к БД Access на основании значений в Excel. Результатом выполнения макроса является заполненная таб. в Excel. Детали см. во вложении

10 лет назад
Mr_Michael
Михаил 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ViktorVal
Виктор 
55 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
3 дня
Виктор, очень грамотный мастер своего дела. Отличная работа за доступную цену. Спасибо, признателен за реализованный проект. Буду рад сотрудничать вновь.
Михаил хороший заказчик, который быстро ставит задачу и знает, что хочет получить в результате. Сожалею, что проект немного затянулся из-за праздников и редких сеансов связи. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Рекомендую!
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