Surfaces add-in's

$1000
Базы данныхЗакрыт14 заявок320 просмотров
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Разрабока дополнительного модуля (по затратам) в базу данных на Delfi - MySQL. Модуль использует те-же объекты (сдача в аренду), но должен учитывать затраты на каждый объект. Обязательно графические отчеты и расчет рентабельности как по каждомуобъекту, так и по всем. Многопользовательский ситемой доступа.

16 лет назад
ygalibov
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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