Surfaces add-in's

Разрабока дополнительного модуля (по затратам) в базу данных на Delfi - MySQL. Модуль использует те-же объекты (сдача в аренду), но должен учитывать затраты на каждый объект. Обязательно графические отчеты и расчет рентабельности как по каждомуобъекту, так и по всем. Многопользовательский ситемой доступа.