1C 8.0 Доработка/адаптация, сопровождение.

Компании для внедрения и доработки 1С предприятие 8.0 требуется исполнитель. Работа удаленная, плюс в офисе.

В офисе работа заключается в установке программного обеспечения и настройке его на сервере, а так же подробное получение задания на доработку или модификацию. Остальная часть работы может выполняться на территории исполнителя. Территориально компания расположена в г. Киеве. Предлагайте варианты. Более подробный объем работ высылается на мыло при личном контакте.